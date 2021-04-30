Ляйсан Утяшева вспомнила, как боялась ехать на Кубок мира с Кабаевой и Чащиной

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева вспомнила о первой поездке на Кубок мира, когда ей было 16 лет. Соревнования проходили в 2001 году.

«Мне 16 лет, я впервые еду на Кубок мира в Берлин. Я лошадь, я зашоренная, я ничего не вижу и не слышу, я еду в первый раз с Кабаевой и Чащиной, и я просто боюсь «обосраться».

А после победы, на банкете, я ужасно испугалась, когда ко мне подошли люди в форме и говорят: «Пройдёмте, пожалуйста, вот в ту комнату». Мне дали кучу каких-то бумажек заполнить, и оказалось, что я получила гонорар за победу, $ 20 тыс. На них купила хорошую однушку в Москве», — приводит слова Утяшевой Forbes.ru.

Также Ляйсан Утяшева рассказала о взаимоотношениях в художественной гимнастике.