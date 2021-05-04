«Похудела, что ли?» Подписчики оценили селфи Юлии Ефимовой

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» два селфи. На снимках спортсменка позирует перед зеркалом.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Похудела, что ли?»

«Юф-ф-ф, хороша чертовка».

«Самая красивая пловчиха в мире! Золотую медальку с олимпиады ещё бы к этому свитерку, был бы идеальный вариант! Юлечка, ждём золота! Поднажми!»

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.