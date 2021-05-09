Россиянки вышли в финал чемпионата мира по кёрлингу

Российские кёрлингистки вышли в финал чемпионата мира, который проходит в Калгари. В полуфинале наша команда победила сборную Швеции со счётом 8:7.

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалёва, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Отметим, что сборная Швеции является олимпийским чемпионом 2018 года.

В финале турнира сборная России сыграет со Швейцарией, которая ранее победила команду США – 7:3. Матч Россия – Швейцария состоится 9 мая, начало – в 22:00 мск.

Россиянки по итогам предварительного этапа заняли второе место и напрямую вышли в полуфинал. Шведки стали третьими и были вынуждены играть дополнительный матч. На предварительном этапе россиянки обыграли шведок со счётом 10:8.