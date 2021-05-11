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Беляева и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках на чемпионате Европы

Беляева и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках на чемпионате Европы
Другие / Водные виды спорта 0

Российские спортсмены Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли третье место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Российская пара набрала 302,58 балла за пять прыжков. Чемпионами стали украинцы Ксения Байло и Алексей Середа с 325,68 балла, серебряные медали завоевали британцы Ноа Уильямс и Андре Спендолини, набравшие 307,32 балла.

Напомним, Беляева и Минибаев завоевали золотые медали в понедельник, 10 мая, в командных соревнованиях. Сборная России лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 10 по 23 мая 2021 года. В прыжках в воду разыгрывается 13 комплектов наград.

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