Беляева и Тимошинина завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина одержали победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в синхронных прыжках с вышки. Серебряным призёрами стали британки Эден Чэн и Лоис Тулсон. Третье место заняли украинки Ксения Байло и София Лыскун.

Именно украинки лидировали после четырёх из пяти прыжков, но заключительную попытку Байло и Лыскун сорвали, получив худшие оценки среди шести финальных пар. Россиянки, наоборот, неуверенно исполнили первые два прыжка – обязательную программу. В трёх произвольных прыжках Беляева и Тимошинина бросились отыгрывать отставание и преуспели.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Вышка. Синхронные прыжки. Женщины

1. Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (Россия) – 307,44.

2. Эден Чэн/Лоис Тулсон (Великобритания) – 290,58.

3. Ксения Байло/София Лыскун (Украина) – 286,74.