Беляева и Тимошинина завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина одержали победу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в синхронных прыжках с вышки. Серебряным призёрами стали британки Эден Чэн и Лоис Тулсон. Третье место заняли украинки Ксения Байло и София Лыскун.
Именно украинки лидировали после четырёх из пяти прыжков, но заключительную попытку Байло и Лыскун сорвали, получив худшие оценки среди шести финальных пар. Россиянки, наоборот, неуверенно исполнили первые два прыжка – обязательную программу. В трёх произвольных прыжках Беляева и Тимошинина бросились отыгрывать отставание и преуспели.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Вышка. Синхронные прыжки. Женщины
1. Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (Россия) – 307,44.
2. Эден Чэн/Лоис Тулсон (Великобритания) – 290,58.
3. Ксения Байло/София Лыскун (Украина) – 286,74.
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