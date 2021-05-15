«КПРФ» в овертайме обыграл «Газпром-Югру» во втором четвертьфинале ЧР по мини-футболу

Завершились вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Во всех встречах победу праздновали хозяева площадки.

«Норникель» обыграл «Новую Генерацию» со счётом 5:3, «Синара» оказалась сильнее «Торпедо» — 3:1, «Тюмень» взяла верх над «Динамо» — 3:1, «КПРФ» в дополнительное время нанёс поражение команде «Газпром-Югра» — 3:1. Всё решилось за 18 секунд окончания овертайма. Артём Ниязов с углового выдал точный пас на Янара Асадова, который головой отправил снаряд в ворота.



Счёт во всех сериях – 2-0. Третьи матчи четвертьфинальных серий до трёх побед пройдут 19 мая на площадках проигравших команд. Там же, при необходимости, состоятся и четвёртые поединки.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Вторые матчи



«Норникель» (Норильск) — «Новая Генерация» (Сыктывкар) – 5:3 (3:1).



«Синара» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижегородская область) – 3:1 (2:0).



«Тюмень» — «Динамо» (Самара) – 3:1 (2:1).

«КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:0 д. в. (0:0).