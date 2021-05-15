«КПРФ» в овертайме обыграл «Газпром-Югру» во втором четвертьфинале ЧР по мини-футболу

Завершились вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Во всех встречах победу праздновали хозяева площадки.
«Норникель» обыграл «Новую Генерацию» со счётом 5:3, «Синара» оказалась сильнее «Торпедо» — 3:1, «Тюмень» взяла верх над «Динамо» — 3:1, «КПРФ» в дополнительное время нанёс поражение команде «Газпром-Югра» — 3:1. Всё решилось за 18 секунд окончания овертайма. Артём Ниязов с углового выдал точный пас на Янара Асадова, который головой отправил снаряд в ворота.
Счёт во всех сериях – 2-0. Третьи матчи четвертьфинальных серий до трёх побед пройдут 19 мая на площадках проигравших команд. Там же, при необходимости, состоятся и четвёртые поединки.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Вторые матчи
«Норникель» (Норильск) — «Новая Генерация» (Сыктывкар) – 5:3 (3:1).
«Синара» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижегородская область) – 3:1 (2:0).
«Тюмень» — «Динамо» (Самара) – 3:1 (2:1).
«КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:0 д. в. (0:0).
- 15 мая 2021
-
17:34
-
16:45
-
15:41
-
14:18
-
00:33
-
00:14
- 14 мая 2021
-
22:49
-
21:45
-
21:22
-
20:03
-
19:39
-
18:54
-
18:32
-
18:21
-
18:02
-
17:01
-
14:37
-
13:43
-
11:55
-
11:16
-
10:12
-
09:07
- 13 мая 2021
-
23:35
-
22:32
-
22:11
-
20:09
-
19:41
-
19:05
-
18:20
-
17:54
-
17:35
-
16:46
-
13:59
-
13:11
-
13:04