Гимнастка Бирюкова показала яркое фото на фоне моря с отдыха на Кубе

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, стоит спиной к камере на фоне моря, фото сделано на Кубе.

«Мне очень приятно, что среди моих подписчиков есть такие искренние и добрые человеки, которые переживают за меня. Из-за моих частых перелётов и смены часовых поясов я действительно сбила график сна. Но я обещаю исправиться, не переживайте», — подписала она фото.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Веры Бирюковой.

23-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), чемпионка Европы 2014 года, многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.