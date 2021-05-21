Мария Каменева подтвердила бронзу ЧЕ после переплыва финала на 100 м на спине

Организаторы чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште аннулировали результаты финального заплыва на дистанции 100 метров на спине среди женщин в связи с технической неисправностью стартовой системы. Переплыв был назначен через два часа после первоначального старта.
Протест был подан шведской командой, выступавшая за которую Луиза Ханссон как раз и не сумела вовремя стартовать из-за этой неисправности и стала в первом финале последней — восьмой.
На руку переплыв сыграл только итальянке Маргеритае Пандзьери, завоевавшей в итоге серебро, оставив без награды голландку Киру Туссен. Британка Кэтлин Доусон и россиянка Мария Каменева свои медали (золото и бронзу) сохранили. А Ханссон сумела лишь потеснить на одну позицию россиянку Анастасию Фесикову, проплывшую оба раза с одним временем.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Спина, 100 м
1. Кэтлин Доусон (Великобритания) – 58,49.
2. Маргерита Пандзьери (Италия) – 59,01
3. Мария Каменева (Россия) – 59,22…
7. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,33.
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