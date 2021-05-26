Российские стрелки завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар на ЧЕ

Россияне Артём Черноусов и Виталина Бацарашкина одержали победу в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров среди смешанных пар на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Осиеке (Хорватия).



Второе место досталось представителям Сербии. Третьей стала национальная команда Португалии.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия

Пневматический пистолет, 10 м. Смешанные пары

1. Россия (Артём Черноусов и Виталина Бацарашкина)

2. Сербия

3. Португалия.

Кроме того, россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников завоевали серебро в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров. Ещё один российский дуэт в составе Юлии Каримовой и Сергея Каменского завоевал бронзовые медали.

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе завершится 6 июня.



Вчера, 25 мая, мужская сборная России завоевала золотые медали на командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.