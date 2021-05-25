Россияне одержали победу на ЧЕ в командной стрельбе из пневматической винтовки

Мужская сборная России завоевала золотые медали на командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия).



В составе национальной команды России выступали Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко. Второе место досталось сборной Сербии. Третьими стали стрелки из Хорватии.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия

Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Команды

1. Россия (Владимир Масленников, Сергей Каменский и Евгений Панченко)

2. Сербия

3. Хорватия

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе завершится 6 июня.

Напомним, победы в командных соревнованиях на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, а также в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров одержали также мужская и женская сборные России соответственно.