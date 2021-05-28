Иванюк выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе, опередив Баршима

Российский легкоатлет Илья Иванюк стал победителем второго этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе в прыжках в высоту. Иванюк завершил соревнования с результатом 2,33 м. Второе место занял катарец Мутаз Эсса Баршим, повторивший своё лучшее достижение в сезоне — 2,30. Третье место занял украинец Андрей Проценко, в лучшей попытке преодолевший планку на высоте 2,27.
Только Иванюк и Баршим сумели преодолеть планку на высоте 2,30. После чего Илья с первой попытки прыгнул на 2,33, а его соперник после неудачной попытки перенёс две оставшиеся на высоту 2,36, но не сумел её взять.
Напомним, для Иванюка это был первый международный старт с 2019 года. Илье принадлежит лучший результат сезона в мире (2,37), который он показал неделю назад на российских региональных соревнованиях.
Баршим — двукратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр. Его личный рекорд (2,43) был показан в 2014 году.
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