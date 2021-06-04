Леонид Екимов завоевал серебро ЧЕ в скоростной стрельбе из пистолета
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Россиянин Леонид Екимов стал серебряным призёром чемпионата Европы в соревнованиях по скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Это упражнение входит в олимпийскую программу с момента основания Игр. Первенство континента по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Осиеке (Хорватия).
В финальной стрельбе победу с результатом 32 очка одержал француз Жан Кикампуа. Екимов набрал 29 баллов. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Франции Клеман Бессаге (24).
Чемпионат Европы продолжится до 6 июня.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия
Мужчины. Малокалиберный пистолет. Скоростная стрельба, 25 м
1. Жан Кикампуа (Франция) — 32.
2. Леонид Екимов (Россия) — 29.
3. Клемент Бессаге (Франция) — 24.
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