Леонид Екимов завоевал серебро ЧЕ в скоростной стрельбе из пистолета

Россиянин Леонид Екимов стал серебряным призёром чемпионата Европы в соревнованиях по скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Это упражнение входит в олимпийскую программу с момента основания Игр. Первенство континента по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Осиеке (Хорватия).

В финальной стрельбе победу с результатом 32 очка одержал француз Жан Кикампуа. Екимов набрал 29 баллов. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Франции Клеман Бессаге (24).

Чемпионат Европы продолжится до 6 июня.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия

Мужчины. Малокалиберный пистолет. Скоростная стрельба, 25 м

1. Жан Кикампуа (Франция) — 32.

2. Леонид Екимов (Россия) — 29.

3. Клемент Бессаге (Франция) — 24.