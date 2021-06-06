Четырёхкратный чемпион ОИ Мо Фарах не выполнил олимпийский норматив на дистанции 10 000 м

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фарах не сумел выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров.



Вчера, 5 июня, Фарах выступал в Кубке Европы в Бирмингеме (Великобритания). Соревнования являются олимпийским квалификационным стартом на данной дистанции для британских спортсменов. Мо показал лишь восьмой результат, преодолев расстояние за 27 минут 50,64 секунды. Олимпийский норматив составляет 27 минут 28 секунд.



38-летний Фарах — бегун на средние и длинные дистанции, четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов (в беге на 5000 и на 10 000 метров, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, чемпион Европы по кроссу (2006). Командор ордена Британской империи (2013), рыцарь-бакалавр (2017).