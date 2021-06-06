Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 м

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров на соревнованиях в Хенгело (Нидерланды).
На Мемориале Фанни Бланкерс-Кун, который входит в календарь Мирового континентального тура по лёгкой атлетике, Хассан преодолела 10 км за 29 минут и 6,82 секунды. Голландская спортсменка улучшила предыдущее достижение, принадлежавшее Алмаз Аяна из Эфиопии, более чем на 10 секунд. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года Аяна пробежала 10 000 метров за 29 минут и 17,45 секунды.
«Ничего себе! Побить этот мировой рекорд сегодня здесь, в Хенгело, — это то, о чём я могла только мечтать. Это отличное подтверждение той тяжелой работы, которую мы проделали, готовясь к поездке в Токио. Очень рада разделить это достижение со своими поклонниками в Нидерландах. Я так счастлива!» — приводит слова Хассан сайт World Athletics.
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