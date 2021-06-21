Белорусская легкоатлетка: репрессии мирных граждан — это в какой-то степени вина Евросоюза

Белорусская толкательница ядра, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась мнением насчёт репрессий в своей стране.

«Да и, если честно, я и сейчас не вижу каких-то эффективных действий со стороны ЕС. Есть только какие-то запугивания, угрозы по поводу введения санкций и так далее. Ну, поместят в список невъездных в страны Запада ещё 40-50 человек. Что для нас, белорусов, от этого изменится? Ничего!

Повторюсь: реакция должна быть всегда своевременной. Если бы ЕС ещё в августе начал активно действовать, уверена, не случилось бы такой ситуации, как сейчас, когда режим держится на плаву только за счёт репрессий, запугиваний, по сути, за счёт силы. И не было бы такого большого количества пострадавших. Так что насилие и продолжающиеся репрессии мирных граждан – это в какой-то степени вина и Евросоюза, который долго думал и ничего не делал. Людей нужно было спасать тогда, а не сейчас», – приводит слова Остапчук Tribuna.