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12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за допинг

12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за допинг
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12 российских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление допинга, в отношении ещё восьмерых спортсменов ведутся разбирательства. Об этом сообщается в отчёте о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

В отчёте представлены результаты расследований с 2009 по 2019 год. Дисквалификации получили 12 российских штангистов: двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) дисквалифицированы на четыре года, трёхкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) — на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба — 105 кг) — на шесть и восемь лет соответственно.

Разбирательства ведутся в отношении двукратного чемпиона Европы Андрея Деманова (94 и 105 кг), Рината Киреева (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Феликса Халибекова (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы Оксаны Сливенко (69 кг).

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