Тимур Моргунов предположил, почему не получил нейтральный статус перед Олимпиадой

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Тимур Моргунов высказал предположение о причинах, по которым его не оказалось в списке спортсменов, получивших нейтральный статус.

«Не понимаю. Но есть догадки, что два моих старта в этом сезоне World Athletics не учитывает, потому что первый перенесли в помещение из-за дождя, а второй проводился на помосте. И как они говорят — это не входит в регламент, хотя, когда я прыгал в Твери, судейская коллегия и измерение результата соответствовали всем требованиям. Но они не занесли этот результат в топ-лист, а без этих двух стартов меня в статистике результатов этого сезона вообще нет. Ну и получается, возможно, они подумали — результатов нет, зачем ему давать допуск? Я только этим сейчас объясняю ситуацию. Возможно, в этом причина.

Когда я подавал документы на статус, то сначала подал неправильно, а затем правильно. И после второй подачи документов они ответили мне на почту, что заявка получена и будет обрабатываться в порядке общей очереди. Сами написали, то есть заявку они видели, рассматривали.

Мне кто-то тут говорил, что ещё будут предприняты какие-то действия и в World Athletics отправят дополнительные списки. Не знаю, насколько это достоверно, может, это просто слова, но если действительно станут связываться и просить срочно допустить определённое количество людей, то будет круто, потому что для спортсмена Олимпиада — это главный старт жизни. Сейчас я эмоционально опустошён и не могу ничего говорить», — приводит слова Моргунова «Матч ТВ».