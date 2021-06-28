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Бельгийский гонщик Тим Мерлье выиграл третий этап «Тур де Франс»

Бельгийский гонщик Тим Мерлье выиграл третий этап «Тур де Франс»
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Бельгийский гонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлье одержал победу на третьем этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Мерлье в финишном спурте оказался быстрее 16 соперников. Вторым стал его соотечественник и партнёр по команде Яспер Филипсен, на третьем месте – француз Насер Буани из Team Arkea Samsic.

Ещё один представитель Alpecin-Fenix, голландец Матью ван дер Пул, сохранил лидерство в общем зачёте.

Велошоссе. «Тур де Франс». 3-й этап. Лорьян – Понтиви, 182,9 км

1. Тим Мерлье (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 4:01.28.
2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Fenix) – то же время.
3. Насер Буани (Франция, Arkеa Samsic) – то же время.

Общий зачёт после третьего этапа

1. Матью ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 12:58.53.
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.08.
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.31.

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