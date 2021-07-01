«Трудовые резервы» учредили чемпионаты по пяти видам спорта для спортсменов-любителей

1 июля Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» начало принимать заявки на участие в четырёх всероссийских лигах для любителей – по футболу, хоккею, баскетболу и волейболу. Игры начнутся 25 сентября, а первый сезон регбийной лиги, стартовавший в мае, продлится до октября этого года.

Это второй сезон в лигах, который будет проводить общество «Трудовые резервы». Чемпионаты поддержали в Министерстве спорта РФ и Госкорпорации «Ростех». Матчи всех лиг обслуживает профессиональный судейский корпус. Уникальным для чемпионатов любителей станет онлайн-трансляция с профессиональным комментатором каждого матча. В первом сезоне среди комментаторов были известные спортивные специалисты, например, ведущий «Первого канала» Андрей Голованов.

Для каждой лиги создана единственная в своём роде любительская платформа автоматического подсчёта статистики каждого игрока. Для хоккея — это броски, броски в створ, процент реализации, заброшенные шайбы, штрафное время, количество отраженных бросков и процент их реализации. Для волейбола — каждое игровое действие, процент удачных атак, защитных действий, приёмов мяча и пасов и другие данные. На платформе можно изучить протокол и ход каждой игры.

«Мы создали лиги, чтобы у людей появилась мотивация заниматься спортом. Осознанно делаем ставку на длительные регулярные соревнования. Они, по нашим оценкам, лучше мотивируют людей постоянно тренироваться и поддерживать себя в форме. На сегодняшний день наши лиги — это профессионализм, качество и тот уровень организации, которого не хватало любительскому спорту. Организация каждого матча планируется и обдумывается до мелочей. У нас комфортная и дружеская атмосфера на играх, забота и личный подход к каждому. Хочу отметить, развитие любительского спорта – одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день. За любительским спортом будущее, — отметил президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Подробнее узнать о лигах или подать заявку на участие можно на официальном сайте общества.

ВФСО «Трудовые резервы» возрождено по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году. Главной задачей общества является развитие корпоративного, любительского и массового спорта в стране.