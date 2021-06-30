«Трудовые резервы» создали первую любительскую регбийную лигу с профессиональным подходом

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запустило новую любительскую регбийную лигу при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Государственной корпорации «Ростех». Это первая в России любительская лига по этому виду спорта с профессиональным подходом.



Игры проходят на регбийных стадионах Москвы «Фили» и «Вымпел». 16 команд были разделены на два игровых дивизиона по опыту и силам. 19 игровых недель в формате регби-15 продлятся до 10 октября. На протяжении всех матчей будет формироваться статистика команд и каждого игрока. Платформа будет фиксировать попытки, их реализацию, проценты выигранных схваток, молов, раков и другие данные. За соблюдение правил игры отвечают профессиональные судьи из Федерации регби России. Болельщиков ждут прямые трансляции и профессиональные комментаторы.



В первый сезон регбийной лиги «Трудовые резервы» попали известные регбийные команды со своей историей: старейший любительский клуб «Московские драконы», команда военных лётчиков при Гагаринском авиационном училище ВВА, «Динамо-2», в которой играют спортсмены, вызываемые в сборные по снежному и пляжному регби и регби 7, команда старейшего университета МГУ и другие.



Участники лиги уже успели показать свои силы и возможности в первые шесть игровых недель. В дивизионе А проявили себя игроки из команды «Московские Драконы». С ними ведут борьбу за первую строчку спортсмены-любители из команды «Динамо-2». Во втором дивизионе Б лидируют команды МГУ и Тушино.



«Регби – это игра характеров, игра, которая должна быть. Это командный вид спорта, в котором без единения со своей командой ты не сможешь сделать ничего. Играется она с пасом назад, а не вперёд, что мне лично очень нравится, потому что каждый метр игрового поля ты отыгрываешь и проходишь с борьбой и трудом.

Регби — недооцененная игра в нашей стране, надо всесторонне развивать её. А вот англосаксонские страны давным-давно являются лидерами в этом виде спорта. Мне кажется, нам пора тоже выходить на лидирующие позиции. Нужно развивать как любительские, так и профессиональные направления, и поддерживать эти начинания. Поэтому у «Трудовых резервов» цель – вывести этот эмоциональный спорт на новый уровень», — рассказал президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.



ВФСО «Трудовые резервы» возрождено по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году. Главной задачей Общества является развитие корпоративного, любительского и массового спорта в стране.