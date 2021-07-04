Словенский велогонщик Роглич снялся с Тур де Франс из-за травмы

Словенский спортсмен команды Jumbo-Visma Примож Роглич снялся с Тур де Франс из-за травмы.

«Мы сделали этот выбор вместе. Нет смысла продолжать так, пришло время восстановиться и сосредоточить внимание на новых целях. Я очень разочарован тем, что мне пришлось покинуть Тур де Франс, но я должен принять это как есть и с оптимизмом смотреть в будущее. Сразу после моей травмы на третьем этапе я не думал, что она вынудит меня уйти с соревнований. Через несколько дней я понял, что не добился никакого прогресса в своём выздоровлении. У меня снова было плохое предчувствие после получения повреждения. Длинные и трудные этапы берут своё. Теперь я сосредоточусь на восстановлении», — цитирует Роглича пресс-служба Jumbo-Visma.

После восьми этапов в общем зачёте лидирует словенец Тадей Погачар. Роглич занимал 51-е место с отставанием в 39 минут 45 секунд.