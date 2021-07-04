Словенский велогонщик Роглич снялся с Тур де Франс из-за травмы

Словенский спортсмен команды Jumbo-Visma Примож Роглич снялся с Тур де Франс из-за травмы.
«Мы сделали этот выбор вместе. Нет смысла продолжать так, пришло время восстановиться и сосредоточить внимание на новых целях. Я очень разочарован тем, что мне пришлось покинуть Тур де Франс, но я должен принять это как есть и с оптимизмом смотреть в будущее. Сразу после моей травмы на третьем этапе я не думал, что она вынудит меня уйти с соревнований. Через несколько дней я понял, что не добился никакого прогресса в своём выздоровлении. У меня снова было плохое предчувствие после получения повреждения. Длинные и трудные этапы берут своё. Теперь я сосредоточусь на восстановлении», — цитирует Роглича пресс-служба Jumbo-Visma.
После восьми этапов в общем зачёте лидирует словенец Тадей Погачар. Роглич занимал 51-е место с отставанием в 39 минут 45 секунд.
- 4 июля 2021
-
11:59
-
09:56
-
00:32
- 3 июля 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:13
-
18:33
-
17:56
-
15:48
-
15:16
-
10:21
-
00:48
- 2 июля 2021
-
23:17
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
20:46
-
19:32
-
17:40
-
13:28
-
11:11
-
11:03
-
11:03
-
10:48
-
09:30
-
09:09
-
09:00
- 1 июля 2021
-
23:55
-
21:24
-
20:08
-
19:37
-
18:16
-
17:56
-
17:39
-
15:44