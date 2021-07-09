Войнова и Сырица одержали победы на Кубке наций по велотреку в Санкт-Петербурге

Российские гонщики завоевали шесть медалей – два золота, три серебра и одну бронзу во второй день Кубка наций по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге.



Победу в индивидуальной гонке одержал Глеб Сырица, вторым финишировал британец Кайл Гордон, третьим – швейцарец Клаудио Имхоф.

Победу в спринте одержала Анастасия Войнова, второй стала ещё одна россиянка Яна Тыщенко, третьей — Симона Крупецкайте из Литвы.

Серебряным призёром в гонке с выбыванием стал Александр Смирнов. Победу одержал итальянец Карлоальберто Джиордани, третье место занял грек Христос Воликакис. В той же дисциплине у женщин второй стала Диана Климова, уступившая победу Марии Мартинш из Португалии. Бронзу завоевала Оливия Балейзите из Литвы.

Бронзовым призёром в гите на 1 км стал Александр Шарапов, уступивший немцу Марку Юрчику и французу Квентину Лафаржу.