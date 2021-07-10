Две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде

Две российские пары вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды» в Гштааде (Швейцария).

Чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в четвертьфинале обыграли норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума – 2:0 (21:16, 21:19).



Вторая российская пара — Никита Лямин и Тарас Мыськив – в четвертьфинале взяла верх над победителями сочинского этапа соревнований, поляками Петром Кантором и Бартошом Лосяком – 2:1 (13:21, 21:10, 15:11).

В полуфинале 10 июля Красильников и Стояновский сыграют с парой из Катара Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан, а Лямин и Мыськив – с голландцами Стефаном Боермансом и Йориком де Гроотом. Отметим, что соперники россиян играли друг с другом в матче за первое место в подгруппе, сильнее были представители Нидерландов.