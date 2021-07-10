Моллема выиграл 14-й этап «Тур де Франс», Погачар сохранил лидерство в общем зачёте

Гонщик из Нидерландов Бауке Моллема из команды Trek – Segafredo стал победителем 14-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Моллема на минуту опередил ближайших преследователей – австрийца Патрика Конрада и Серхио Игиту из Колумбии.

Лидерство в общем зачёте сохранил Тадей Погачар из UAE-Team Emirates.

Велошоссе. «Тур де Франс». 14-й этап. Каркасон – Кийан, 183,7 км

1. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 4:16.16

2. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – отставание 1.04

3. Серхио Игита (Колумбия, EF Education – Nippo) – то же отставание

Общий зачёт после 14-го этапа

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 56:50.21

2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +4.04

3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – +5.18