Моллема выиграл 14-й этап «Тур де Франс», Погачар сохранил лидерство в общем зачёте
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Гонщик из Нидерландов Бауке Моллема из команды Trek – Segafredo стал победителем 14-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Моллема на минуту опередил ближайших преследователей – австрийца Патрика Конрада и Серхио Игиту из Колумбии.
Лидерство в общем зачёте сохранил Тадей Погачар из UAE-Team Emirates.
Велошоссе. «Тур де Франс». 14-й этап. Каркасон – Кийан, 183,7 км
1. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 4:16.16
2. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – отставание 1.04
3. Серхио Игита (Колумбия, EF Education – Nippo) – то же отставание
Общий зачёт после 14-го этапа
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 56:50.21
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +4.04
3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – +5.18
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