Стояновский и Красильников завоевали бронзу на этапе Мирового тура в Гштааде
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Чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали бронзовыми призёрами мужских соревнований на этапе Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды» в Гштааде (Швейцария).
В матче за третье место Стояновский и Красильников обыграли соотечественников Никиту Лямина и Тараса Мыськива со счётом 2:0 (21:16, 21:12).
В состоявшихся ранее сегодня полуфиналах российские волейболисты потерпели поражения. Красильников и Стояновский уступили паре из Катара Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан со счётом 0:2 (17:21, 17:21), а Лямин и Мыськив проиграли голландцам Стефану Боермансу и Йорику де Грооту – 0:2 (17:21, 15:21).
Победу на этапе Мирового тура одержали Боерманс и де Гроот, одолевшие в финале пару из Катара – 2:1 (23:21, 19:21, 15:10).
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