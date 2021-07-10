Стояновский и Красильников завоевали бронзу на этапе Мирового тура в Гштааде

Чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали бронзовыми призёрами мужских соревнований на этапе Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды» в Гштааде (Швейцария).

В матче за третье место Стояновский и Красильников обыграли соотечественников Никиту Лямина и Тараса Мыськива со счётом 2:0 (21:16, 21:12).

В состоявшихся ранее сегодня полуфиналах российские волейболисты потерпели поражения. Красильников и Стояновский уступили паре из Катара Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан со счётом 0:2 (17:21, 17:21), а Лямин и Мыськив проиграли голландцам Стефану Боермансу и Йорику де Грооту – 0:2 (17:21, 15:21).

Победу на этапе Мирового тура одержали Боерманс и де Гроот, одолевшие в финале пару из Катара – 2:1 (23:21, 19:21, 15:10).