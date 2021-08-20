Испанский велогонщик Вальверде вылетел за ограждение во время этапа «Вуэльты»

Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде вылетел с трассы во время 7-го этапа «Вуэльты». Инцидент произошёл за 43 км до финиша.
Публикация доступна в официальном «твиттере» La Vuelta.
Вальверде упал на вираже трассы и вылетел за ограждение. Несмотря на это, после консультации с врачами опытный испанский гонщик смог продолжить гонку. После того как Вальверде проехал ещё несколько километров, он решил сойти с дистанции, посоветовавшись с партнёрами по команде, сообщила Movistar в своем «твиттере».
Общий зачёт веломногодневки после шестого этапа возглавляет словак Примож Роглич. Алехандро Вальверде идёт четвёртым.
«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. В 2007 году соревнования выигрывал россиянин Денис Меньшов.
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