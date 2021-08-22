Синхронист Мальцев: художественная гимнастика требует, чтобы мужчины ей занимались

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался за введение мужских дисциплин в программу международных соревнований по художественной гимнастике.
«Я поддерживаю точку зрения о том, что художественная гимнастика тоже должна быть представлена смешанной дисциплиной. Вообще, есть два направления: первое — японское, оно абсолютно отличается от классической художественной гимнастки и больше похоже на акробатику, там даже предметы другие, а упражнения более силового характера; второе направление — испанское, там мужчины выступают по знакомым правилам.
Если говорить об испанском направлении, то чем выше уровень спортсмена, тем интереснее соревнования смотрятся. Если уровень ниже, выглядит это уже не так эффектно и зрелищно и вызывает вопросы. Если же мужчина с этими же предметами будет выполнять упражнения по-мужски, не будет копировать женщину и устраивать пародию, то это будет интересно и имеет право на существование», — приводит слова Мальцева ТАСС.
«Наличие в программе смешанных соревнований отражает дух олимпизма, стремление к гендерному равенству, об этом говорится и в Олимпийской хартии. Получается, что два вида спорта – синхронное плавание и художественная гимнастика – противоречат этому. Возможно, это связано с тем, что идёт более сильное лоббирование со стороны других видов спорта, и на какие-то вещи закрывают глаза. Но в художественной гимнастике есть очень много направлений, в которых можно развиваться, она требует того, чтобы мужчины ей занимались», — добавил Мальцев.
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