Российские волейболистки уступили бельгийкам в матче группового этапа чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу проиграла национальной команде Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 2:3 (31:29, 25:21, 13:25, 22:25, 11:15). Россиянки уступили на тай-брейке, хотя по ходу матча вели 2:0 по партиям.
Напомним, в первой встрече подопечные Серджо Бузато обыграли француженок, во второй — команду Азербайджана. Также в группе А выступают команды Сербии и Боснии и Герцеговины. Четыре лучших сборных пройдут в плей-офф.
В следующей встрече россиянки сразятся с действующими чемпионками Европы — командой Сербии. Матч состоится 25 августа.
Чемпионат Европы проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Всего участие в турнире принимают 24 сборных. Финальная встреча состоится 4 сентября.
- 23 августа 2021
-
20:46
-
20:35
-
19:17
-
17:50
-
12:41
-
09:15
- 22 августа 2021
-
23:15
-
20:25
-
20:04
-
19:55
-
19:26
-
19:00
-
17:58
-
16:53
-
16:13
-
15:48
-
15:14
-
15:11
-
12:19
-
12:01
-
10:24
- 21 августа 2021
-
22:15
-
22:15
-
21:20
-
21:04
-
17:54
-
17:01
-
15:08
-
10:31
-
09:23
-
00:59
-
00:35
-
00:15
- 20 августа 2021
-
23:45
-
23:01