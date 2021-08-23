Российские волейболистки уступили бельгийкам в матче группового этапа чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу проиграла национальной команде Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 2:3 (31:29, 25:21, 13:25, 22:25, 11:15). Россиянки уступили на тай-брейке, хотя по ходу матча вели 2:0 по партиям.

Напомним, в первой встрече подопечные Серджо Бузато обыграли француженок, во второй — команду Азербайджана. Также в группе А выступают команды Сербии и Боснии и Герцеговины. Четыре лучших сборных пройдут в плей-офф.

В следующей встрече россиянки сразятся с действующими чемпионками Европы — командой Сербии. Матч состоится 25 августа.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Всего участие в турнире принимают 24 сборных. Финальная встреча состоится 4 сентября.