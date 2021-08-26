Российские волейболистки разгромили команду Боснии и Герцеговины на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу одержала третью победу на групповом этапе чемпионата Европы. В матче пятого тура подопечные Серджо Бузато уверенно обыграли команду Боснии и Герцеговины со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:19).

Самым результативным игроком матча стала Ирина Капустина, принёсшая сборной России 14 очков. 11 баллов набрала Арина Федоровцева, 10 очков на счету Анны Лазаревой.



Ранее в подгруппе россиянки обыграли команды Франции (3:1) и Азербайджана (3:0), а также на тай-брейках уступили сборным Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Матчи 1/8 финала состоятся 28 и 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Белград, Сербия

Группа А. Пятый тур



Россия — Босния и Герцеговина — 3:0 (25:12, 25:20, 25:19).