Мария Ласицкене в 25-й раз выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в прыжках в высоту.
Ласицкене и представительница Украины Ярослава Могучих завершили соревнования с результатом 1,98 метра. Но россиянка взяла эту высоту с первой попытки, а украинка — с третьей. Высота 2,01 метра обеим спортсменкам не покорилась. Третье место заняла Никола Макдермотт из Австралии с результатом 1,95.
Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги, это является лучшим результатом в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна, Швейцария
Женщины. Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,98.
2. Ярослава Могучих (Украина) — 1,98.
3. Никола Макдермотт (Австралия) — 1,95.
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