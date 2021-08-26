Мария Ласицкене в 25-й раз выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в прыжках в высоту.

Ласицкене и представительница Украины Ярослава Могучих завершили соревнования с результатом 1,98 метра. Но россиянка взяла эту высоту с первой попытки, а украинка — с третьей. Высота 2,01 метра обеим спортсменкам не покорилась. Третье место заняла Никола Макдермотт из Австралии с результатом 1,95.

Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги, это является лучшим результатом в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Лозанна, Швейцария

Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,98.

2. Ярослава Могучих (Украина) — 1,98.

3. Никола Макдермотт (Австралия) — 1,95.