Глава Федерации лёгкой атлетики Украины прокомментировал фото Могучих с Ласицкене

Глава Федерации лёгкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин высказал мнение о реакции на совместные снимки россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Могучих.
Сначала спортсменки сфотографировались вдвоём после победы россиянки на Олимпиаде-2020, а затем — вместе со всеми соперницами в финале Бриллиантовой лиги. Это вызвало недовольство части украинских болельщиков.
«Ярослава занимается своим любимым делом, достигла большого успеха, и не радоваться этому невозможно. Результаты в этом году у неё просто блестящие. И, кстати, за свои достижения она удостоена двух наград от европейской федерации. А кто-то из тех, говорящих в её адрес нелицеприятное, могут этим похвалиться?
А то, что произошло… Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения – так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе. Тем более Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ.
Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне её тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало – и из США, и от поляков, и кто только не приглашал. Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания!» — цитирует Сафиуллина «Обозреватель».
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