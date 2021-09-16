Ян Непомнящий проиграл в восьмом раунде супертурнира в Ставангере, Магнус Карлсен победил

В Ставангере (Норвегия) завершился восьмой раунд супертурнира Altibox Norway Chess, где оба представителя России – Сергей Карякин и Ян Непомнящий – потерпели поражения.
Карякин белыми фигурами уступил представителю Франции Алирезе Фирудже, Непомнящий также белыми проиграл норвежцу Арьяну Тари. В ещё одной партии тура норвежец Магнус Карлсен победил венгра Рихарда Раппорта.
Супертурнир Altibox Norway Chess. Положение после восьмого тура:
1. Р. Раппорт (Венгрия) — 15,5.
2. М. Карлсен (Норвегия) – 15.
3. А. Фируджа (Франция) – 12.
4. Я. Непомнящий (Россия) – 9,5.
5. С. Карякин (Россия) – 8,5.
6. А. Тари (Норвегия) – 6.
Турнир в Ставангере проводится с 2013 года. Карякин выигрывал его дважды (2013, 2014), Карлсен — трижды (2016, 2019, 2020), Непомнящий на данный момент победного опыта не имеет.
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