Елена Красовская стала четвёртой в дисциплине «боулдеринг» на ЧМ по скалолазанию в Москве

Россиянка Елена Красовская заняла четвёртое место в дисциплине «боулдеринг» на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Москве. Победу одержала американка Наталья Гроссман, серебряную медаль завоевала итальянка Камилла Морони, бронзовую — сербка Сташа Гейо.

Россиянка Виктория Мешкова не смогла выйти в финальную шестёрку, заняв девятое место. Екатерина Киприянова, Ирина Кузьменко и Полина Кулагина не смогли пробиться в полуфинал.

Ранее в первом виде программы чемпионата мира — лазании на скорость — россиянка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль.



Россия впервые принимает первенство планеты по скалолазанию. Чемпионат мира проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 21 сентября.