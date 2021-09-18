Елена Красовская стала четвёртой в дисциплине «боулдеринг» на ЧМ по скалолазанию в Москве
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Россиянка Елена Красовская заняла четвёртое место в дисциплине «боулдеринг» на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в Москве. Победу одержала американка Наталья Гроссман, серебряную медаль завоевала итальянка Камилла Морони, бронзовую — сербка Сташа Гейо.
Россиянка Виктория Мешкова не смогла выйти в финальную шестёрку, заняв девятое место. Екатерина Киприянова, Ирина Кузьменко и Полина Кулагина не смогли пробиться в полуфинал.
Ранее в первом виде программы чемпионата мира — лазании на скорость — россиянка Юлия Каплина завоевала серебряную медаль.
Россия впервые принимает первенство планеты по скалолазанию. Чемпионат мира проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 21 сентября.
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