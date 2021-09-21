«Они сказали, им не хватает средств». Гендиректор ФГР — об отстранённых за ставки игроках
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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин прокомментировал скандал в юношеской сборной страны, игроков которой заподозрили в ставках на свои матчи.
«Беседовал с ребятами. Они сказали, им не хватает средств, у них плохие условия. Это совершенно не так, у детей сейчас шикарные условия: им выплачивают заработные платы, их обеспечивают жильём, едой. Ни одна сборная прежде не получала таких хороших условий для подготовки к чемпионату Европы», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу, который прошёл в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников.
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