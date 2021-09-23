Юлия Ефимова показала фото с отдыха на Гавайях
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время спортсменка отдыхает на Гавайских островах.
«Жизнь на острове», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
На прошедших летних Олимпийских играх в Токио Юлия осталась без медалей. Ефимова не прошла отбор на 200-метровке брассом и выступила лишь на дистанции вдвое короче, став пятой.
Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).
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