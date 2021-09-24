Стартует второй сезон чемпионатов для любителей «Трудовые резервы» по четырём видам спорта

Столичные хоккеисты, футболисты, волейболисты и баскетболисты будут соревноваться за звание сильнейшей любительской и корпоративной команды Москвы в рамках чемпионатов «Трудовые резервы». Почти шесть тысяч спортсменов примут участие в рамках осеннего сезона — 2021. Старт второго сезона хоккейной лиги назначен на 25 сентября, баскетбольной лиги – на 27 сентября, волейбольная лига начнётся 4 октября, а первые матчи чемпионата футбольной лиги пройдут 6 октября.

Первый сезон успешно зарекомендовал себя на высшем уровне, и для участия во втором было подано большое количество заявок. Некоторые команды приняли решение перейти в «Трудовые резервы» из других любительских лиг. В прошлом году в хоккейной лиге участвовали 47 команд. Изначально общество планировало увеличить их количество до 96, но из-за большого спроса и интереса в сезоне-2021/2022 на лучших льдах Москвы сыграют 112 команд.

Фото: «Трудовые резервы»

Чемпионаты поддержали в Министерстве спорта РФ и Госкорпорации «Ростех». Хоккейная лига «Трудовые резервы», которая составила конкуренцию давно сформированным и существующим лигам России, произвела настоящий фурор. Мероприятия проходят в рамках реализации задачи президента России Владимира Путина по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и спортом. Организатором выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».



«Все наши лиги мы создали для того, чтобы у людей появилась мотивация заниматься спортом. Не разово, а регулярно. Чтобы у них была цель тренироваться – готовиться к соревнованиям. По нашим оценкам, это мотивируют людей постоянно поддерживать себя в форме и не пропускать тренировки. На сегодняшний день наши лиги — это профессионализм, качество и тот уровень организации, которого не хватало любительскому спорту. Хочу отметить, что развитие любительского спорта – одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день. За любительским спортом будущее», — сказал президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Фото: «Трудовые резервы»

Участники могут почувствовать себя настоящими профессионалами на льду, поле или паркете. Для каждой лиги «Трудовые резервы» создана платформа для автоматического подсчёта статистики каждого игрока. В России нет аналогов подобной статистики для любителей. Например, для волейбола — каждое игровое действие, процент удачных атак, защитных действий, приёмов мяча и пасов и многое другое. На платформе можно изучить протокол и ход каждой игры. Для хоккея это броски, броски в створ, процент реализации, заброшенные шайбы, штрафное время, количество отражённых бросков и процент их реализации.