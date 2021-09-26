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Ромашина, Веснина и Ласицкене посетили Гран-при России Формулы-1

Ромашина, Веснина и Ласицкене посетили Гран-при России Формулы-1
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Синхронистка Светлана Ромашина, теннисистка Елена Веснина и легкоатлетка Мария Ласицкене посетили ВТБ Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Снимком в своём «инстаграме» поделилась Веснина.

Победу в гонке отпраздновал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из «Феррари».

Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы.

Елена Веснина – российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым, победительница трёх турниров «Большого шлема».

Мария Ласицкене — олимпийская чемпионка (2020) по прыжкам в высоту, трёхкратная чемпионка мира.

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