Юрий Борзаковский ушёл с поста главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Юрий Борзаковский сложил с себя полномочия главного тренера сборной России, сообщает пресс-служба ВФЛА. С 1 октября 2021 года до назначения нового главного тренера исполнять эти обязанности будет исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

Конкурс на должность главного тренера будет открыт в ближайшее время. Для этого будет создана рабочая группа для разработки критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации.



40-летний Борзаковский — олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 м. Он один из шести олимпийских чемпионов от России в мужской лёгкой атлетике и единственный — в беговых дисциплинах. Главным тренером сборной России по лёгкой атлетике Борзаковский был с 2015 года.