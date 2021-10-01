Юрий Борзаковский ушёл с поста главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Юрий Борзаковский сложил с себя полномочия главного тренера сборной России, сообщает пресс-служба ВФЛА. С 1 октября 2021 года до назначения нового главного тренера исполнять эти обязанности будет исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.
Конкурс на должность главного тренера будет открыт в ближайшее время. Для этого будет создана рабочая группа для разработки критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации.
40-летний Борзаковский — олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 м. Он один из шести олимпийских чемпионов от России в мужской лёгкой атлетике и единственный — в беговых дисциплинах. Главным тренером сборной России по лёгкой атлетике Борзаковский был с 2015 года.
- 1 октября 2021
-
18:26
-
17:31
-
15:54
-
15:43
-
15:25
-
14:34
-
13:35
-
11:15
-
11:09
-
10:50
-
10:49
-
10:25
-
10:19
-
09:49
-
09:41
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:58
-
08:48
-
08:25
-
08:05
-
00:34
-
00:05
- 30 сентября 2021
-
23:43
-
22:15
-
22:02
-
21:40
-
21:05
-
19:17
-
18:50
-
18:37
-
16:40
-
15:23
-
14:57