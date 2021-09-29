Борзаковский станет спортивным директором ВФЛА, Привалова — и. о. главного тренера сборной

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский покинет свой пост и станет спортивным директором Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Его должность временно будет занимать и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова.
«30 сентября у главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода.
1 октября я открываю конкурс на должность главного тренера национальной команды, позже на сайте ВФЛА появятся критерии и сроки отбора, будет создана конкурсная группа. До тех пор, пока не будет выбран новый главный тренер, я буду исполнять его обязанности», — цитирует Привалову ТАСС.
Борзаковский возглавляет сборную России с февраля 2015 года, когда стал исполняющим обязанности, а главным тренером был назначен в апреле 2015 года. Под руководством Борзаковского российские легкоатлеты завоевали четыре медали (две золотые, одну серебряную, одну бронзовую) на чемпионате мира 2015 года, шесть медалей (одну золотую, пять серебряных) — на чемпионате мира — 2017, шесть наград (две золотые, три серебряные, одну бронзовую) – на чемпионате мира — 2019. На Олимпийских играх в Токио сборная России, в состав которой вошли 10 спортсменов, выиграла две медали – золотую (Мария Ласицкене) и серебряную (Анжелика Сидорова).
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