Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Борзаковский станет спортивным директором ВФЛА, Привалова — и. о. главного тренера сборной

Борзаковский станет спортивным директором ВФЛА, Привалова — и. о. главного тренера сборной
Комментарии

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский покинет свой пост и станет спортивным директором Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Его должность временно будет занимать и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

«30 сентября у главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода.

1 октября я открываю конкурс на должность главного тренера национальной команды, позже на сайте ВФЛА появятся критерии и сроки отбора, будет создана конкурсная группа. До тех пор, пока не будет выбран новый главный тренер, я буду исполнять его обязанности», — цитирует Привалову ТАСС.

Борзаковский возглавляет сборную России с февраля 2015 года, когда стал исполняющим обязанности, а главным тренером был назначен в апреле 2015 года. Под руководством Борзаковского российские легкоатлеты завоевали четыре медали (две золотые, одну серебряную, одну бронзовую) на чемпионате мира 2015 года, шесть медалей (одну золотую, пять серебряных) — на чемпионате мира — 2017, шесть наград (две золотые, три серебряные, одну бронзовую) – на чемпионате мира — 2019. На Олимпийских играх в Токио сборная России, в состав которой вошли 10 спортсменов, выиграла две медали – золотую (Мария Ласицкене) и серебряную (Анжелика Сидорова).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021