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Мужская сборная России впервые завоевала серебро командного ЧЕ по настольному теннису

Мужская сборная России впервые завоевала серебро командного ЧЕ по настольному теннису
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Мужская сборная России по настольному теннису впервые в истории завоевала серебро командного чемпионата Европы, который проходил в румынском городе Клуж-Напока с 27 сентября по 3 октября.

Сборная России в составе 20-летнего Льва Кацмана и 19-летних Максима Гребнева и Владимира Сидоренко в финале уступила команде Германии со счётом 1-3.

В первом поединке Гребнев обыграл Бенедикта Дуду со счётом 3:2. Патрик Франциска сумел сравнять счёт, взяв верх над Кацманом – 3:2. Сидоренко уступил Данг Цю – 1:3. Гребнев изо всех сил старался сравнять счёт в матче, но всё же уступил Франциске – 2:3. Счёт пятого сета – 13:15, хотя партии в настольном теннисе проходят до 11 очков.

Российская команда впервые в истории сыграла в финале командного чемпионата Европы. Ранее высшим достижением россиян был выход в полуфинал и бронза первенства континента в 2013 году.

Сборная России повторила достижение команды СССР, которая дважды доходила до финала чемпионатов Европы (1966,1968). Тогда отечественные теннисисты уступили шведам.

Немцы в девятый раз в истории (третий раз подряд) стали чемпионами Европы в командных соревнованиях. Бронзовыми призёрами турнира стали шведы и датчане.

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