Синхронистка Мария Шурочкина: угадайте, куда я собралась в таком отвязном галстучке?
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, россиянка Мария Шурочкина опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка позирует в необычном галстуке.
«Угадайте, куда я собралась в таком отвязном галстучке?» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Марии Шурочкиной.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вечерний Ургант»?»
«С командой на тренировку».
«Тебе больше золотой цвет к лицу».
«Что-то интересное такое происходит в Останкино, ты стори оттуда выкладывала… А какая тема, будем посмотреть...»
26-летняя Шурочкина — двукратная чемпионка ОИ в групповых упражнениях, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады.
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