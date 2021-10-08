Синхронистка Мария Шурочкина: угадайте, куда я собралась в таком отвязном галстучке?

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, россиянка Мария Шурочкина опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка позирует в необычном галстуке.

«Угадайте, куда я собралась в таком отвязном галстучке?» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Марии Шурочкиной.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Вечерний Ургант»?»

«С командой на тренировку».

«Тебе больше золотой цвет к лицу».

«Что-то интересное такое происходит в Останкино, ты стори оттуда выкладывала… А какая тема, будем посмотреть...»

26-летняя Шурочкина — двукратная чемпионка ОИ в групповых упражнениях, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Универсиады.