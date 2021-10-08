Победители регбийной лиги «Трудовые резервы» определятся 9 октября

9 октября на регбийном стадионе «Фили» состоится финал регбийной лиги «Трудовые резервы» среди любителей. Финалисты первого дивизиона разыграют между собой медали чемпионата. На протяжении полугода 16 команд в составе двух дивизионов боролись за призовые места.
Игровой день начнётся с матча за третье место между командой «Warriors» и регбийным клубом «Динамо-2». За золотые медали поборются две сильнейшие команды — ЛРК ВВА и «Московские драконы». Также на торжественном закрытии первого сезона регбийной лиги «Трудовые резервы» будут награждены индивидуальными призами лучшие игроки из разных команд.
«Как человеку, игравшему в регби на протяжении нескольких лет, мне очень хотелось, чтобы наша лига стала чем-то передовым и сверхновым, а самое главное — уникальным в мире российского регби. Целью создания чемпионата было показать, что любительские клубы достойны и могут играть в надлежащих условиях – с трансляциями, с профессиональным судейством, со стабильным расписанием и, позволю себе сказать, – с душой. Мы будем развивать этот вид спорта, поэтому впереди нас ждут новые яркие матчи и победы», — отметил президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.
Регбийная лига «Трудовые резервы» для любителей стартовала 16 мая. В передовом чемпионате приняло участие 16 команд, которые были разделены на два дивизиона. По результатам регулярного чемпионата команды-лидеры вышли в плей-офф. Финальная серия во втором дивизионе определила победителя на прошлой неделе. Победу одержала команда «Forum», которая в следующем году перейдёт на дивизион выше.
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