«Ростов-Дон» одержал третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Будучность»
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Гандболистки «Ростов-Дона» уверенно обыграли черногорскую «Будучность» в гостевом матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 25:19.
Самыми результативными в составе российского клуба стали Анна Сень и Грас Заади, забившие по 6 мячей. 4 раза отличилась Юлия Манагарова, 3 мяча записала на свой счёт Анна Лагерквист.
«Ростов-Дон» одержал третью победу в четырёх матчах группы А и в пятом туре, 23 октября, примет на своей площадке дортмундскую «Боруссию» (Германия).
Также в Лиге чемпионов выступает женский гандбольный клуб ЦСКА, который сегодня в группе В обыграл шведский «Сэвехоф» со счётом 29:28.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 4-й тур
«Будучность» (Черногория) – «Ростов-Дон» (Россия) – 19:25 (10:14).
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