«Ростов-Дон» одержал третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Будучность»

Гандболистки «Ростов-Дона» уверенно обыграли черногорскую «Будучность» в гостевом матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 25:19.

Самыми результативными в составе российского клуба стали Анна Сень и Грас Заади, забившие по 6 мячей. 4 раза отличилась Юлия Манагарова, 3 мяча записала на свой счёт Анна Лагерквист.

«Ростов-Дон» одержал третью победу в четырёх матчах группы А и в пятом туре, 23 октября, примет на своей площадке дортмундскую «Боруссию» (Германия).

Также в Лиге чемпионов выступает женский гандбольный клуб ЦСКА, который сегодня в группе В обыграл шведский «Сэвехоф» со счётом 29:28.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. 4-й тур

«Будучность» (Черногория) – «Ростов-Дон» (Россия) – 19:25 (10:14).