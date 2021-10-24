Эфиопская бегунья Гидей установила новый мировой рекорд в полумарафоне
Поделиться
Эфиопская бегунья Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в полумарафоне. На соревнованиях в Валенсии спортсменка пробежала дистанцию в 21 км 97,5 метров за 1 час 2 минуты 52 секунды. Предыдущий рекорд (1.03,52) принадлежал другой эфиопке Ялемзерф Йехуалав.
Отметим, что в июне 2021 года 23-летняя бегунья установила новый мировой рекорд в беге на 10 тыс. метров. Гидей пробежала дистанцию за 29 минут и 1,03 секунды. Гидей побила рекорд (29 минут и 6,82 секунды), установленный нидерландкой Сифан Хассан тремя днями ранее.
Гидей – обладательница бронзовой награды Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в беге на 10 тыс. метров, серебряный призёр ЧМ 2019 года в той же дисциплине, пятикратная чемпионка мира по кроссу.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
14:07
-
13:45
-
12:52
-
12:23
-
11:31
-
00:42
- 23 октября 2021
-
21:02
-
20:57
-
20:21
-
19:36
-
19:22
-
18:27
-
16:22
-
15:53
-
15:41
-
14:18
-
13:56
-
13:14
-
12:51
-
12:29
-
11:39
-
09:35
-
09:21
-
00:24
- 22 октября 2021
-
23:32
-
21:59
-
20:53
-
20:35
-
20:15
-
18:29
-
18:19
-
17:41
-
16:24
-
14:42
-
13:50
Партнерский контент