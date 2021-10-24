Эфиопская бегунья Гидей установила новый мировой рекорд в полумарафоне

Эфиопская бегунья Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в полумарафоне. На соревнованиях в Валенсии спортсменка пробежала дистанцию в 21 км 97,5 метров за 1 час 2 минуты 52 секунды. Предыдущий рекорд (1.03,52) принадлежал другой эфиопке Ялемзерф Йехуалав.

Отметим, что в июне 2021 года 23-летняя бегунья установила новый мировой рекорд в беге на 10 тыс. метров. Гидей пробежала дистанцию за 29 минут и 1,03 секунды. Гидей побила рекорд (29 минут и 6,82 секунды), установленный нидерландкой Сифан Хассан тремя днями ранее.

Гидей – обладательница бронзовой награды Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в беге на 10 тыс. метров, серебряный призёр ЧМ 2019 года в той же дисциплине, пятикратная чемпионка мира по кроссу.