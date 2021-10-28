Журова — о золоте Дины Авериной: это справедливость. Неважно, что кто-то не доехал

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала золото Дины Авериной в упражнениях с булавами на чемпионате мира.

«Это справедливость. Неважно, что кто-то не доехал, кто-то приехал. Важна победа. В истории художественной гимнастики и мирового спорта они будут победительницами. На Олимпиаде получилось не так, а сейчас так, как должно быть. Конкурентов и не было, мы же знаем, как всё произошло на ОИ.

Жалко, что могут занизить значимость победы из-за того, что не приехала израильтянка. Всегда хочется, чтобы были все. Но, к сожалению, есть болельщики, которые будут говорить: «Если бы была олимпийская чемпионка, тогда бы посмотрели, что бы было». Не люблю сослагательные наклонения. В спорте это не работает. История уже состоялась, и мы будем видеть эту историю, как и не очень красивую, которая была на Олимпиаде. Никто не будет объяснять, засудили или нет», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.