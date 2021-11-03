«Я теряла сознание». Тимановская рассказала, как заработала РПП из-за белорусских тренеров

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как стала страдать расстройством пищевого поведения (РПП) из-за белорусских тренеров.

«Моя история, часть 1. «Как я заработала РПП».

Шесть лет я концентрировалась на цифре на весах и на том, как я выгляжу в зеркале. Ведь если эта цифра увеличивается на N количество кг — ты можешь потерять всё… Так мне говорили мои белорусские тренеры… Они уверяли меня в том, что я толстая, могли позволить себе отпустить шутку о моих щеках в присутствии группы, говорили, что не будет результата, пока я не похудею, контролировали меня на сборах и соревнованиях, запрещали мне есть мясо и определённые продукты… Самая жесть была, когда тренер ходил со мной в столовую и говорил, что я могу кушать, а что нет.

Так в твою жизнь приходят диеты: «марафоны» похудения, планы питания, изматывающие тренировки, диетолог. Спустя время большинство девочек заканчивают с расстройством пищевого поведения. Так случилось и со мной: булимия и компульсивное переедание.

Я постоянно вычисляла калории/белки/жиры/углеводы в уме. Я винила себя за лишнее съеденное и поэтому изнуряла себя тренировками, чтобы «сжечь» лишнее. Даже перед соревнованиями. Я ела завтрак и уже думала о том, что съем на обед/ужин. Я боялась съесть сахар, картошку, масло, макароны, но срывалась, ела и наказывала себя ещё более жесткой диетой после. Да, на моих весах была заветная цифра — я весила 57кг. И да, я была очень худой, но я не была счастлива и не была здорова.

Крайней точкой стало то, что я теряла сознание на тренировках и мои спортивные результаты начали падать.У меня перестали идти КД, я находилась в жуткой депрессии, у меня совсем не было ни сил, ни желания что-либо делать, тем более тренироваться. И решила, что это пора остановить», — написала спортсменка в своём «инстаграме».