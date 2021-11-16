«Надо показывать класс. Пусть и в 45». Немов выполнил комбинации на батуте и перекладине

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 45-летний Алексей Немов разместил в своём «инстаграме» видео, на котором он выполняет комбинации на батуте и перекладине.

«Идеальная форма уже только снится, но кое-что ещё могу. Чуть больше месяца до шоу «Легенды спорта». Готовлюсь выступать. Ох, непросто это, если честно! Но знаю, что не могу просто выйти и помахать ручкой. Надо показывать подрастающему поколению класс. Пусть даже в 45 лет», — подписал видео Немов.

Театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» — это уникальный проект, объединяющий на одной арене несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство.