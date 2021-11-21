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Норвежец Гранеруд одержал победу на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

Норвежец Гранеруд одержал победу на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Его победителем стал норвежец Халвор Эгнер Гранеруд. Лучший из россиян — Роман Трофимов — замкнул двадцатку лучших.

Результаты:

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 235,3 балла (134,5 м + 122,0 м)
2. Карл Гайгер (Германия) – 226,5 (126,0 м + 122,5 м)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 223,8 (121,5 м + 127,0 м)
4. Тими Зайц (Словения) – 222,5 (125,5 м + 122,0 м)
5. Цене Превц (Словения) – 221,2 (125,0 м + 124,0 м)
6. Киллиан Пайер (Швейцария) – 220,6 (123,5 м + 122,0 м)
7. Анже Ланишек (Словения) – 219,2 (123,0 м + 122,0 м)
8. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 214,1 (123,5 м + 118,5 м)…

20. Роман Трофимов (Россия) – 194,8 (121,0 м +113,0 м)...
26. Данил Садреев (Россия) – 187,4 (119,0 м + 117,5 м)...
38. Денис Корнилов (Россия) – 88,1 (115,0 м)...
41. Илья Манков (Россия) – 83,6 (111,5 м)...
45. Александр Баженов (Россия) – 74,7 (108,0 м)...
47. Михаил Назаров (Россия) – 71,0 (108,5 м)...
49. Ильмир Хазетдинов (Россия) – 67,2 (106,5 м)

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