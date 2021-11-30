Американского чемпиона мира по лёгкой атлетике убили в перестрелке

Бывший американский легкоатлет Эммит Кинг, который на чемпионате мира 1983 года в Хельсинки (Финляндия) завоевал золотую медаль в составе эстафетной команды, погиб в результате перестрелки. Ему было 62 года. Об этом сообщает Inside the games, ссылаясь на заявление главного заместителя коронера округа Джефферсон (штат Алабама, США) Уильяма Йейтса.
Сообщается, что Кинг скончался в больнице позавчера, 28 ноября. Другой участник перестрелки, 60-летний Уилли Уэллс, скончался на месте происшествия. По словам свидетелей, Кинг и Уэллс поссорились, после чего выхватили оружие и принялись стрелять друг в друга.
Помимо золота ЧМ-1983, на счету Кинга имеется бронзовая медаль с того же турнира, завоёванная в беге на 100 метров. Также он является бронзовым призёром Панамериканских игр 1979 года в беге на 100 метров.
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