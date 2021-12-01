Российский призёр ЧЕ по лёгкой атлетике перешла в сборную Молдавии

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Ангелина Жук-Краснова сменила российское спортивное гражданство на молдавское. По словам спортсменки, такое решение она приняла по той причине, что сборная России официально нигде не выступает в связи с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Российские легкоатлеты могут выступать только в нейтральном статусе, который ещё необходимо получить.

«Я планирую выступать за Молдавию. Что касается того, почему мною было принято такое решение, то причина всем понятна, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность. Сейчас готовлюсь к сезону вместе с тренером. ВФЛА уже дала официальное согласие на мой переход», — приводит слова Ангелины Жук-Красновой ТАСС.